De openbaar aanklager in New York heeft in de zaak tegen filmproducent Harvey Weinstein een deel van de aanklacht laten vallen.

In de zaak werden de aanklachten van drie vrouwen, onder wie Lucia Evans, gecombineerd. De aanklager heeft nu besloten de getuigenissen van Evans te laten vervallen, meldt het Amerikaanse persbureau AP.

Evans beweerde vorig jaar in een stuk in The New Yorker dat ze in 2004 door Weinstein werd gedwongen tot orale seks op het kantoor van zijn filmbedrijf. De advocaat van Weinstein, Benjamin Brafman, zegt dat Evans zowel tegenover The New Yorker als tegenover de zogenoemde 'grand jury' - die bepaalt of er genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen - heeft gelogen over wat er is gebeurd. Weinstein zelf zegt onschuldig te zijn.

De advocaat van Evans is teleurgesteld. "Laat dit duidelijk zijn: de beslissing om de zaak van mijn cliënt te laten vallen, zegt niks over de schuld of onschuld van Weinstein." Verder heeft Evans volgens haar advocaat wel degelijk een geloofwaardig en consistent verhaal verteld over Weinstein.

De zaak in New York draait nu nog om twee vrouwen, van wie er eentje seksueel zou zijn misbruikt in 2006. De ander zou in 2013 verkracht zijn. Ook in Londen wordt onderzoek gedaan naar de gevallen filmproducent. Onlangs maakte Scotland Yard bekend dat een elfde persoon Weinstein heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie.