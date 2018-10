Het onderzoek naar de moord op Kim Wall is onderwerp van een nieuwe miniserie. De Zweedse journalist werd in 2017 aan boord van een onderzeeër op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

The Hollywood Reporter meldt dat The Investigation wordt geschreven en geregisseerd door Tobias Lindholm, die onder meer twee afleveringen van de FBI-serie Mindhunter maakte en in 2016 een Oscarnominatie kreeg voor het Deense oorlogs- en rechtbankdrama Krigen.

Eerder maakte hij ook Kapringen, een thriller op een gekaapt schip voor de kust van Somalië. De productie van de zesdelige miniserie, waarin moordrechercheur Jens Møller centraal staat, moet volgend jaar van start gaan.

Dader geen moment in beeld

De Deense regisseur benadrukt dat hij bij het scenario de hulp inschakelt van direct betrokkenen. "De samenwerking met Jens Møller, en Ingrid en Joachim Wall, is van groot belang. Ik wil geen misdaadserie maken met een hoofdrol voor de dader. Ik ben daarentegen wel geïnteresseerd in de processen en de mensen die de misdaad hebben kunnen oplossen. En in de mensen die ondanks alles moeten doorgaan met hun leven. Het is een hele bewuste keuze om de dader geen moment in de serie te laten verschijnen."

Kim Wall reisde in 2017 voor een reportage mee in een kleine onderzeeër met de Deense uitvinder Peter Madsen. Later werd haar lichaam in stukken teruggevonden. Na een lang onderzoek kon de Kopenhaagse politie Madsen oppakken. In april 2018 werd de Deense uitvinder veroordeeld tot levenslang.

Kort na de moord zond de VPRO een documentaire uit over Peter Madsen en een collega-uitvinder, die per toeval al gepland stond. De omroep liet weten de uitzending door te laten gaan.

"De documentaire geeft een beeld van wie deze bekende Deen is waar nu zo veel om te doen is en staat inhoudelijk los van de huidige ontwikkelingen omtrent zijn persoon."