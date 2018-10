Gasten van hotel The El Royale kunnen kiezen of ze in Nevada ("hoop en mogelijkheden") of California ("warmte en zonneschijn") willen verblijven. Het is één hotel verdeeld over twee staten. "Niemand is er wie hij lijkt te zijn", vertelt Bad Times at the El Royale-acteur Jon Hamm over de film in gesprek met NU.nl.

Zeven vreemden komen bijeen in het hotel. Een grote rode streep door het midden van het etablissement duidt de grens tussen de twee staten aan. Priester Daniel Flynn (Jeff Bridges) komt tegelijk met zangeres Darlene Sweet (Cynthia Erivo) aan in The El Royale. Verkoper Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm) en Emily Summerspring (Dakota Johnson) maken ook hun opwachting.

Een zenuwachtige manager Miles Miller (Lewis Pullman) moet alle gasten een kamer toewijzen. Het is wachten op Chris Hemsworth, die de rol van sekteleider Billy Lee blijkt te spelen.

Waarom duurt het zo lang tot de sterspeler ten tonele verschijnt? "Goed punt", lacht regisseur Drew Goddard (The Cabin in the Woods, 2012). "Als je een speler als Chris Hemsworth tot je beschikking hebt, wil je hem natuurlijk direct laten zien. Maar ik hou juist van films waarin je moet wachten op iemands verschijning. Het is zeker in deze film belangrijk, omdat er zeven personages zijn die allen hun eigen introductie verdienen. In dit geval heb ik het krachtigste voor het laatst bewaard."

Wachten op het onvermijdelijke

Goddard maakte in 2012 zijn regiedebuut met The Cabin in the Woods en schreef daarna World War Z (2013) en The Martian (2015). "Ik hou ervan om met relatief nieuwe filmmakers te werken", zegt Fifty Shades of Grey-actrice Dakota Johnson. "De vibe van de film is heel fijn, en ik hou ervan hoe alle personages een dubbele persoonlijkheid hebben. Ik wilde er dolgraag onderdeel van zijn."

De grootste overeenkomst tussen de personages is dat niemand is wie hij lijkt, denkt ook Mad Men-acteur Jon Hamm, die de ogenschijnlijk zorgeloze verkoper Sullivan vertolkt. "Op een gegeven moment ben je eigenlijk aan het wachten op het onvermijdelijke. Je wéét dat er iets kwaads aankomt en wanneer het zover is, blijkt het een grote verrassing."

Ook The Big Lebowski-acteur Jeff Bridges vond de film verrassend. "Toen ik het script las, wist ik dat dit het soort film is dat ik zelf graag zie. Het is fris, het is iets dat ik nog niet eerder heb gezien. Ik ken geen enkele andere film waar ik deze mee kan vergelijken."

Voor de Britse zangeres Cynthia Erivo, onder meer bekend van musical Sister Act, is Bad Times at the El Royale haar tweede film. Ze had haar filmdebuut in Widows eerder dit jaar. "Ik realiseerde me van tevoren niet hoe groot de rol was. Ik wist alleen dat ik moest zingen, dus ik stuurde een tape in met de gedachte dat het om een kleine rol zou gaan. Nadat ik meedeed aan een workshop, dacht ik nog: wie dit mag gaan doen, gaat een geweldige tijd tegemoet. Pas daarna besefte ik dat de rol zo belangrijk was."

'De bizarre wereld die The El Royale heet'

Bad Times at the El Royale kent elementen van horror, musical en misdaad. "Ik zou het zelf een misdaadthriller noemen, maar het klopt dat er meerdere genres te onderscheiden zijn", meent Goddard.

"We proberen het publiek iets te geven dat ze nog niet eerder gezien hebben. Op sommige momenten is het bijna een horrorfilm, op andere momenten bijna een musical. Maar uiteindelijk is het gewoon de bizarre wereld die The El Royale heet."