Op de nieuwe Nederlandse romcom Zwaar Verliefd! wordt overwegend positief gereageerd. De pers is vooral positief over hoofdrolspeler Barbara Sloesen.

De Telegraaf - drie sterren

"Het verhaal is een invuloefening. Isa moet erachter komen dat het niet gaat om wat anderen van haar vinden, maar om hoe ze zich over zichzelf voelt. De invulling van de hoofdrollen is gelukkig een stuk lekkerder. Zowel Barbara Sloesen, als Jim Bakkum is gemaakt voor luchtige romcoms als deze. Beiden komen oprecht grappig en sympathiek over. Zelfs in zo'n mate dat ze de film, ondanks de vele onnodig zwaar aangezette en daarmee onrealistische scènes, overeind weten te houden."

Lees de volledige recensie hier

NRC - drie sterren

"De soundtrack onderstreept ondertussen met teksten als "I'm only human" nog eens extra de opbeurende boodschap. Dat laatste voelt wat overbodig aangezien de complexiteit van de verschillende nevenfiguren - zeker de mannelijke - even beperkt is al die van de voorverpakte salades die Isa naar binnen werkt. Mannelijke personages vallen in de categorie promiscue sportschoolleraar, gay best friend of naïeve goedzak. Dat verhindert niet dat de film een onderhoudende variatie vormt op de liefdesperikelen van yuppen uit de Randstad die veel Nederlandse romcoms de afgelopen decennia bevolkten."

Lees de volledige recensie hier

De Volkskrant - twee sterren

"Met Den Bosch, 'het New York van Brabant', heeft regisseur Jamel Aattache een origineel decor. Jim Bakkum is in een strak hemdje, zwoegend op een stuk hout, de vleesgeworden fantasieman, door hem gespeeld met een guitige knipoog. Actrice Barbara Sloesen maakt van Isa een slimme, grappige, sprankelende dierenarts. Heeft die echt niets beters te doen dan zich druk maken om haar gewicht, in scènes met voor de hand liggende grappen over vieze smoothies en ingewikkelde trainingsapparaten? Haar onzekere gedrag ergert haar knappe timmerman op den duur, maar dat obsessieve gedoe over eten is in Zwaar Verliefd! eigenlijk al veel eerder irritant."