De figuranten die in de Joker-film van Todd Phillips spelen, zouden tijdens het opnemen van een scène in een metro niet naar het toilet hebben gekund. Ze moesten drie uur in het voertuig blijven en moesten daardoor op het spoor plassen.

Volgens Deadline heeft een groep figuranten een klacht ingediend bij de filmbond SAG-AFTRA. De bond wil niet reageren op de klacht.

De figuranten zouden tijdens de opnames van afgelopen weekend langer dan gepland vast hebben gezeten in een metro in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Ze konden het voertuig niet verlaten en daardoor hebben enkelen van hen hun behoefte in het openbaar moeten doen.

Ook Warner Bros, de productiemaatschappij die de film met Joaquin Phoenix uitbrengt, wil vooralsnog niet reageren op de ingediende klacht.