Verne Troyer, die Mini Me speelde in de Austin Powers-films, heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Dat is de conclusie van een lijkschouwer uit Los Angeles die het lichaam van de acteur onderzocht.

Zijn dood wordt daardoor officieel als zelfmoord aangemerkt. De 49-jarige Verne werd begin april in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholvergiftiging. Drie weken later stierf hij aan de gevolgen daarvan. Destijds hield de lijkschouwer al rekening met zelfdoding. De resultaten van een toxicologisch onderzoek lieten echter nog op zich wachten.

Troyer worstelde al jaren met alcoholproblemen en is meerdere malen opgenomen in een afkickkliniek. Zijn laatste opname dateerde van april 2017. In 2002 overleefde de acteur die leed aan achondroplasie, een vorm van dwerggroei waardoor hij slechts 80 centimeter lang was, al een alcoholvergiftiging.

De acteur verscheen in 1999 voor het eerst als Mini Me in de Austin Powers-film The spy who shagged me. Met deze rol verwierf hij bekendheid bij het grote publiek. Hiervoor had hij kleinere rollen in onder meer Men in Black.