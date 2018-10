Helen Hunt gaat de hoofdrol spelen in World On Fire, een nieuw televisiedrama gesitueerd in de Tweede Wereldoorlog. De actrice, bekend van onder meer As Good as It Gets en Mad About You, zal samen met een reeks Britse acteurs in de BBC-serie spelen.

Ook onder anderen Lesley Manville (Phantom Thread) en Julia Brown (The Last Kingdom) zullen in de serie te zien zijn, schrijft Deadline woensdag.

World On Fire zal bestaan uit zeven afleveringen en speelt zich af in het eerste jaar van de oorlog. Het verhaal start wanneer de Duitsers Polen invallen in september 1939 en eindigt met de Slag om Engeland.

In de serie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven belicht. Zo is er een personage dat zijn Poolse geliefde uit het land probeert te smokkelen. En daarnaast een Duitse familie die vreest voor het leven van hun zoon, die soldaat is.

De opnames van de BBC-serie gaan deze week van start in de Tsjechische stad Praag. Ook zullen er opnames plaatsvinden in Manchester, Londen, Parijs en Berlijn.