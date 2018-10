James Gunn is aangetrokken om het script van het vervolg op Suicide Squad te schrijven.

De 52-jarige Gunn is daarnaast met Warner Bros. in gesprek om de film ook te regisseren, schrijft The Hollywood Reporter.

Het nieuws is opmerkelijk, omdat Gunn afgelopen zomer ontslagen werd als regisseur van Guardians of the Galaxy Vol. 3 van Marvel Studios, de directe concurrent van Warner Bros. Verder krijgt Gunn de vrijheid om een compleet nieuwe richting op te gaan met Suicide Squad, waardoor het nog maar de vraag is of het een vervolg op de film van David Ayer genoemd kan worden.

In Suicide Squad spelen Jared Leto, Margot Robbie en Will Smith een groep superschurken die zich moet inzetten tegen een groter kwaad. De film trok ondanks negatieve recensies veel bezoekers. Eerder werden onder anderen Mel Gibson en Gavin O'Connor genoemd als regisseur van het tweede deel.