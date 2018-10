Actrice Diewertje Dir heeft alle stunts die ze moest opnemen voor de film Superjuffie zelf uitgevoerd.

Ter voorbereiding ging Dir, die een juf met superkrachten speelt in Superjuffie, een dag naar een stuntbedrijf. "Ik heb salto's gedaan, gevlogen en ben van een auto afgegooid", vertelt ze aan NU.nl.

"Ik vond het heel stoer dat de producenten dat aan mij toevertrouwden", zegt ze over de stunts. "Het werd me gevraagd, en ik vond het meteen heel leuk. Want die stoere kant van juf Josje, daar herken ik me wel in. Het heeft me ook geholpen bij het inleven voor m'n rol."

De actrice, die speelt in Het Klokhuis en te zien was in de tv-serie en film Mees Kees, keek verschillende superheldenfilms voor ze aan haar rol begon. "Ik keek zelf altijd naar Pippi Langkous, dat was mijn superheldin van vroeger."

Dir ziet Superjuffie als een coming of age-verhaal, waarbij superkrachten juf Josje helpen om sterker in haar schoenen te staan. "Haar leerlingen helpen haar daar ook bij. Het gaat erover dat je kunt leren van anderen. Uiteindelijk durft ze zelfs meester Snor op zijn nummer te zetten."

'In ieder mens schuilt een superkracht'

Meester Snor wordt gespeeld door Harry Piekema. "Ik vind het thema superkrachten heel interessant." Volgens de acteur schuilt in ieder mens een superkracht. "De een is een goede denker, de ander een goede voeler. Je moet alleen kijken hoe je je superkracht ontdekt en hoe je ermee om kunt gaan."

Bij het vormgeven van zijn rol dacht Piekema terug aan zijn leraar aardrijkskunde, die net als meester Snor een strenge man was. "Hij was niet populair omdat hij zo streng was, maar ik mocht hem wel. Als kind was ik nooit van het rotzooi trappen. Ik ging ook niet tegen leraren in, maar was meer aan het kijken hoe iemand in elkaar zat. Die interesse in mensen heeft er wel toe geleid dat ik acteur ben geworden."

Superjuffie is vanaf woensdag te zien in de bioscopen.