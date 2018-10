Het negende seizoen van de zombieserie The Walking Dead gaat dinsdagavond in première op FOX. Hierin is ook Scott Wilson te zien, de acteur die afgelopen weekend op 76-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie.



Regisseur Greg Nicotero was kapot van het overlijden van Wilson, vertelt hij in gesprek met NU.nl. "We hebben samen veel tijd doorgebracht. Het is een geweldige man en een hele goede acteur."

Nicotero zegt dat Wilson, die in het nieuwe negende seizoen weer terugkeerde in de serie, nog wel beelden heeft gezien van zijn eigen opnames.

"Scott was hier dankbaar voor. Ik ga hem ongelofelijk missen. Het was de eerste keer dat ik zo close was met iemand en diegene verloor. Het wordt bitterzoet om hem in de show te zien."

Hoofdrolspeler vertrekt na negende seizoen

Het wordt tevens de laatste reeks waarin hoofdrolspeler Andrew Lincoln te zien zal zijn, maar volgens Nicotero zijn er genoeg andere personages die de aandacht van de kijker kunnen vasthouden.

"Er zitten heel veel goede personages in The Walking Dead", vertelt Nicotero. "We gaan daarom veel meer zien van onder anderen Daryl, Michonne en Carol." En dat is positief voor de serie, vindt de regisseur.

"Het zijn fantastische acteurs. In de eerste aflevering kom je gelijk meer van hen te weten. De kijker krijgt de kans om hun gevoelens te ontdekken en hoe deze personages contact met elkaar maken", vertelt de seriemaker, die ook samenwerkte met bekende regisseurs als Quentin Tarantino en Steven Spielberg.

Hiermee gaat de zombieserie terug naar de sfeer van het tweede en derde seizoen. "Mensen praten meer over hun gevoelens en hoe ze zich voelen in deze nieuwe wereld."

Nicotero groeide uit van visagist tot regisseur

Nicotero combineert twee opvallende functies in de serie: hij is zowel regisseur - tot dusver heeft hij 27 afleveringen geregisseerd - als specialeffects-make-upartiest en zorgt er dus voor dat de acteurs eruit komen te zien als afschrikwekkende zombies. "Dat ik The Walking Dead ook zou kunnen regisseren, daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht."

Hij legt uit dat hij eerst werd gevraagd om te fungeren als producent. "Na het tweede seizoen vond het team dat ik er klaar voor was om ook te regisseren, omdat ze vonden dat ik het in me had. Want bij special effects komt niet alleen visagie kijken, maar ook het juiste shot dat nodig is om dit het beste in beeld te kunnen brengen."

Nicotero is blij dat hij nu ook af en toe de regie op zich mag nemen. "De kunst van het vertellen van een verhaal, dat is het mooiste cadeau dat deze serie me heeft gegeven."

Het negende seizoen van The Walking Dead is elke dinsdag om 22.00 uur bij FOX te zien.