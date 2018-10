The Laundromat, de film van regisseur Steven Soderbergh over de Panama Papers met Meryl Streep, zal niet in de bioscoop uitgebracht worden, maar te zien zijn via Netflix.

De streamingdienst zal het drama ook financieren, meldt Deadline dinsdag. Ook is bekendgemaakt dat David Schwimmer (vooral bekend als Ross uit Friends) een rol heeft bemachtigd in de film.

Hij vertolkt het personage Matthew Quirk. De advocaat staat een verzekeringsmaatschappij bij die zijn klanten voorliegt. Wanneer dit ontdekt wordt, leidt dit uiteindelijk tot het grotere onderzoek dat nu bekendstaat als de Panama Papers.

Het is niet de eerste keer dat Netflix de rechten werft voor een grote dramafilm met bekende acteurs. Zo is The Irishman, het drama met Robert De Niro dat is gemaakt door Martin Scorsese, in 2019 op Netflix te zien.

In The Laundromat spelen naast Streep, ook Antonio Banderas, Gary Oldman en Riley Keough.

Ook beroemdheden 'slachtoffer'

Het project is gebaseerd op het boek The Secrecy World van Jake Bernstein, een onderzoeksjournalist die hielp om de Panama Papers openbaar te maken.

In de Panama Papers staat informatie waaruit blijkt dat veel bedrijven en personen hun geld onderbrachten in Panama en andere landen om mogelijk belasting te ontwijken.

In de documenten werden ook beroemdheden genoemd zoals Jackie Chan, Simon Cowell, Emma Watson, voetballer Lionel Messi en de vader van de Britse premier David Cameron.