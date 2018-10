Michiel Huisman wil liever niet aan de grote klok hangen wat zijn doelstellingen en dromen zijn voor zijn acteercarrière. Deels uit bijgeloof, maar ook om er later niet mee te worden geconfronteerd.

In gesprek met AD vertelt hij dat het in het acteervak nooit zeker is wat je te wachten staat. "Zo is een nieuwe film waarin ik over twee weken zou beginnen opeens afgeblazen. Vermoedelijk vanwege de financiering. Mijn lijst met films die ik niet heb gemaakt, is langer dan de films die wel zijn doorgegaan."

De 37-jarige acteur is binnenkort te zien in de Netflix-serie The Haunting of Hill House. Huisman denkt dat de hoofdrol in de horrorserie een belangrijke stap is in zijn carrière. "Met zo'n serie als deze bereik je een enorm publiek dat zelf bepaalt wanneer er wordt gekeken. Het is natuurlijk afwachten hoe succesvol deze reeks zal zijn. (...) Ik heb weer iets van mijn lijst kunnen afvinken."

Als de acteur dan toch iets moet noemen wat hij nog graag wil, dan is het een rol in een toneelstuk in zijn eigen woonplaats New York. "Het theaterleven is daar heel belangrijk. Het lijkt mij fantastisch om ooit eens in een off-off-Broadway op het toneel te staan. Met Amerikaanse accenten heb ik steeds minder problemen.''