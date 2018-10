Tweevoudig Oscargenomineerde Naomi Watts is gecast voor een nieuwe serie van de Amerikaanse betaalzender Showtime. In de reeks over Roger Ailes, de oprichter van Fox News, komt de Hollywoodactrice tegenover hoofdrolspeler Russell Crowe te staan.

The Hollywood Reporter meldt dat Watts de rol van nieuwslezer Gretchen Carlson speelt, die Ailes in 2016 aanklaagde, omdat ze door hem zou zijn ontslagen nadat ze niet wilde ingaan op zijn seksuele avances.

Ailes nam ontslag van het nieuwsnetwerk toen er meer vrouwen klachten over hem indienden. Hij en Carlson kwamen in september 2016 tot een schikking van 20 miljoen dollar (ruim 17 miljoen euro).

De eerste twee afleveringen van de Showtime-serie worden geregisseerd door Kari Skogland, bekend van de Netflix-serie The Handmaid's Tale. Oscarwinnaar Tom McCarthy (Spotlight) werd gestrikt om mee te schrijven aan de eerste aflevering.

Eerder dit jaar werd al bekend dat er ook een speelfilm in de maak is over de affaire rondom Ailes. Nicole Kidman is daarin gecast voor de rol van Carlson.