De rol van de Britse geheim agent James Bond zal nooit vertolkt worden door een vrouw.

Filmproducent Barbara Broccoli wijst een vrouw in de rol van de geheim agent resoluut van de hand in een interview met The Guardian.

Wel zegt Broccoli dat ze het leuk zou vinden als ooit een vrouw een Bondfilm gaat regisseren. Maar tegelijk geeft ze aan dat James Bond in de jaren vijftig is geschreven en dat een deel van zijn DNA nooit zal veranderen.

Broccoli, hoofd van het door haar vader Albert R. Broccoli opgerichte EON Productions dat de James Bondfilms sinds 1961 produceert, zegt dat James Bond altijd man zal blijven. "Hij is een mannelijk personage. Hij was als een man geschreven en ik denk dat hij waarschijnlijk als een man zal blijven."

De producent voelt er niks voor om veel af te wijken van de huidige formule van de geheim agent. "We hoeven geen mannelijke personages in vrouwen te veranderen. Laten we gewoon meer vrouwelijke personages verzinnen en het verhaal aanpassen aan die vrouwelijke personages", aldus de 58-jarige Broccoli.

Broccoli, die sinds Moonraker (1979) bij de Bondfilms is betrokken, geeft aan dat de wereldberoemde geheim agent met zijn tijd is meegegaan. De films "zijn veel actueler geworden in de manier waarop tegen vrouwen wordt aangekeken".

De rol van James Bond wordt momenteel gespeeld door Daniel Craig, hoewel er druk wordt gespeculeerd over een nieuwe acteur die de rol binnenkort overneemt. Eerder waren Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan te zien als '007'.