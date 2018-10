Denzel Washington ontvangt volgend jaar van het American Film Institute een Lifetime Achievement Award.

De 63-jarige Washington wordt door de voorzitter van het filminstituut, Howard Stringer geprezen om zijn innerlijk en acteerprestaties. Dat schrijft TMZ vrijdag.

"Als acteur is hij heldhaftig en stoïcijns en hij acteert met zijn hart en menselijkheid. Hij heeft een van de helderste glimlachen die het scherm verlicht", zegt Stringer. "Denzel Washington is een icoon." De acteur ontvangt zijn prijs komende zomer.

Washington zit al vijftig jaar in het vak en was onder meer te zien in Philadelphia,Training Day en The Equalizer. Hij won al 45 filmprijzen, waaronder Golden Globes voor zijn rollen in Glory en The Hurricane.

Het is de 47e keer dat AFI de prijs uitreikt. Afgelopen jaar kreeg actrice Diane Keaton de award. Eerdere winnaars zijn onder anderen Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Barbra Streisand, Jane Fonda en haar vader Henry en Steven Spielberg.