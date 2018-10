Bankier van Het Verzet heeft vrijdagavond vijf Gouden Kalveren gewonnen: voor beste film, beste acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol en beste production design. Ook kregen ze de Gouden Kalf van het publiek.

De prijs voor beste film werd in ontvangst genomen door de zoon van bankier Walraven van Hall, op wie de film gebaseerd is. Hij bedankt het "opvallend vakmanschap van alle castleden". "Ze hebben zich voortdurend gericht op het leveren van topkwaliteit, zonder onze familie uit het oog te verliezen."

Bankier van het Verzet-producent Sytze van der Laan bedankte de familie Van Hall voor hun medewerking. "Ook bijzonder veel dank voor onze held Barry (Atsma, red.). Hij kan er door een draaidag nu niet bij zijn, maar hij heeft de film gemaakt tot wat 'ie nu is."

Jaap van Heusden won het Gouden Kalf voor beste regie en kreeg die uitgereikt van actrice Monique van de Ven. Bij het in ontvangst nemen van de prijs, die hij kreeg voor zijn film In Blue, zei de regisseur tegen haar: "Wees maar niet bang, ik ben nog steeds verliefd op jou, hoor." In zijn speech zei hij onder meer: "Let's keep up the good work."

'Dit is nummer vier, ik ga voor de tien, dankuwel!'

Derwig won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Bankier van het Verzet. In zijn speech zei hij over zijn winst: "Het is een ongelofelijke eer om van vakgenoten deze prijs te mogen ontvangen. Dit is nummer vier, ik ga voor de tien, dankuwel!" De film waarin Derwig speelt, was vrijdagavond voor twaalf prijzen genomineerd.

Winnaar Fockeline Ouwerkerk kon niet bij de uitreiking zijn

In de categorie beste actrice ging Maria Kraakman er met de prijs vandoor. Zij speelt een rol in de film In Blue. Ze bedankt onder anderen Michelle en Ellen, de vrouwen die de make-up en kleding verzorgden.

Fockeline Ouwerkerk ontving de prijs voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Bankier van het Verzet. De actrice is onlangs bevallen van een zoon en kon daarom niet bij de uitreiking zijn. Wel had ze voor de Gouden Kalveren een videoboodschap ingesproken: "Wauw, bizar, ik ben ongelofelijk blij, wat een eer. Ik wil iedereen bij Bankier van het Verzet graag bedanken. Joram (Lürsen, red.), bedankt dat jij mij castte voor de rol van Tilly." De award werd in ontvangst genomen door haar medespeler Derwig.

"Duurse rijtje bijrollen, als ik de lijst zo bekijk", grapte Opbrouck, die het Gouden Kalf voor zijn bijrol in Cobain won, aan het begin van zijn bedankspeech. "Ik voel me nu niet meer de coproductie-Belg, nu ben ik echt welkom in jullie land."

Bankier van het Verzet wint vijf van dertien Kalveren

Op deze 38e editie van het Nederlands Film Festival, was Bankier van het Verzet de gedoodverfde favoriet. In totaal won het oorlogsdrama vijf van de dertien Kalveren. ​De Nederlandse Oscar-inzending kreeg eerder het recordaantal van twaalf nominaties en was daarmee in vrijwel iedere categorie vertegenwoordigd. Het historische drama, over de geheime verzetsfinanciering van de Nederlandsche Bank tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontbreekt alleen in het rijtje van beste actrice-nominaties. Onlangs werd al bekend dat de film de grens van 400.000 bezoekers voorbij was en daarmee de status van Platina Film had bereikt.

In de categorie Gouden Kalf van het Publiek kreeg Bankier van Verzet haar eerste prijs binnen. De film was samen met Dikkertje Dap en Huisvrouwen bestaan niet genomineerd in die categorie.

In Blue grootste concurrent van Bankier van het Verzet

Filmmaker Wouter van Luijn, die in juli door geweld om het leven kwam tijdens een vakantie op Mallorca, won een Gouden Kalf voor zijn werk als editor aan het drama WIJ. Het was de tweede nominatie voor Van Luijn. Eerder maakte hij kans op een Kalf voor zijn werk aan het grimmige drama Wolf. Van Luijn (34) werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli neergeslagen in een achterbuurt op het eiland Mallorca. Door de klappen die hij kreeg, overleed Van Luijn later in het ziekenhuis. De geliefde filmmaker heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn en Aanmodderfakker.

De grootste concurrent van Bankier van het Verzet was In Blue, over een stewardess en een Roemeense zwerfjongen die op straat in Boekarest een band met elkaar opbouwen. Met een totaal van zes nominaties, waaronder beste regie en beste film, was de film een belangrijke outsider voor de Nederlandse filmprijzen. De coming-of-age-film Cobain, over de haat-liefdeverhouding tussen een tiener en zijn verslaafde moeder, zit daar met vijf nominaties vlak achter.

Andere kanshebbers voor beste film

De andere kanshebbers voor beste film waren La Holandesa, over een kindloze vrouw die in Chili een straatjongen mee op reis neemt, en Beyond Words, een zwart-witfilm over een jonge advocaat in Berlijn die zijn Poolse wortels niet van zich af kan schudden.

Bankier van het Verzet-regisseur Lürsen won eerder een Gouden Kalf voor Alles is Liefde en maakte dus kans om er met nummer twee vandoor te gaan. Concurrentie komt van Oscar-winnaar Mike van Diem (Tulipani) en Jaap van Heusden (In Blue).

Eerder werd al bekend dat de Vevam Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs, voor auteurs- en kunstfilmers, naar zowel Rosanne Pel (Light as Feathers) als Anke Teunissen en Jessie van Vreden (virtualrealitydocumentaire De Stoel van de Laatste Jaren) gaat. Het was bij die prijs niet alleen de eerste keer dat twee producties werden bekroond, maar ook dat een VR-productie in de prijzen viel én dat een vrouw won.