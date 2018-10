Iain Armitage, de tienjarige hoofdrolspeler van Young Sheldon, vroeg voor hij aan zijn rol begon advies aan acteur Jim Parsons. Hij speelt de 'oude Sheldon' in The Big Bang Theory.

"Ik wilde voornamelijk in de mindset van Sheldon komen", vertelt Armitage aan NU.nl. "Dat lukt nu zonder er te veel over na te hoeven denken. Het is nu makkelijker voor me." De jonge acteur is vanaf maandagavond op Comedy Central te zien in de prequel Young Sheldon.

De serie gaat over de Sheldon Cooper tijdens zijn jeugd in de fictieve Texaanse plaats Medford. Parsons is een van de producenten van het programma en verzorgt de voice-over.

Annie Potts, die de oma (Meemaw) van Armitage speelt, klopte niet aan bij Parsons. "Ik had niet het idee dat het nodig was voor deze rol. Ik heb een paar afleveringen van The Big Bang Theory gekeken ter voorbereiding, maar ons werd meteen al duidelijk gemaakt dat Young Sheldon een opzichzelfstaande show is."

Actrice ziet een broer als Sheldon wel zitten

In de comedy heeft Sheldon een broer en een zus, gespeeld door Montana Jordan en Raegan Revord. De tienjarige Revord, die enig kind is, zou in het echte leven ook graag een broer als Sheldon hebben. "Hij zou me kunnen helpen met mijn huiswerk", aldus de actrice.

De vijftienjarige Jordan heeft zelf twee oudere zussen: "Ik weet niet of ik een broer zou willen. Mijn zussen zijn fantastisch, ze verwennen me."

'Zegen en soms uitdaging om met kinderen te werken'

De ouders van de drie kinderen worden vertolkt door Zoe Perry en Lance Barber. Barber noemt het een "zegen, en soms een uitdaging" om met drie jonge kinderen te werken. "Ze zijn enorm getalenteerd", vult Perry aan. "Dat maakt ons werk wel makkelijker. Het was niet moeilijk om hun moeder te spelen."

In sommige aspecten vindt Barber de kinderen zelfs beter dan hemzelf. "Ik heb soms echt een moment nodig om mezelf voor te bereiden, en zij hebben dat niet. Zij kunnen tegen elkaar aan het schreeuwen zijn en vervolgens meteen een knop omzetten", geeft hij als voorbeeld.

"Ze leren ons om in het moment te blijven. En waarschijnlijk zijn ze veel prettiger gezelschap dan menig volwassen acteur."