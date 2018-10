De vierde Avengers-film is de laatste waarin Chris Evans te zien is als Captain America, zo kondigde de acteur donderdag aan op Twitter.

"Het was op z'n zachtst gezegd een emotionele dag", twitterde de acteur na zijn laatste draaidag voor Avengers 4. "Het was een eer deze rol acht jaar lang te spelen. Aan iedereen voor de camera, achter de camera en in het publiek: bedankt voor alle herinneringen. Ik ben eeuwig dankbaar."

Veel fans, maar ook andere Hollywood-sterren reageerden op het bericht. "Ik huil niet, ik jank. Er is een verschil", grapte Ryan Reynolds. Dwayne 'The Rock' Johnson liet aan Evans weten: "Wat een reeks heb je neergezet. Je hebt een iconisch personage nieuw leven ingeblazen."

De 37-jarige acteur speelde de soldaat met superkrachten voor het eerst in Captain America: The First Avenger uit 2011. Daarop volgden nog twee films rond het personage: The Winter Soldier en Civil War. Ook was Evans als 'Cap' te zien in The Avengers en de opvolgers Age of Ultron en Infinity War. Ook in andere Marvel-films dook hij geregeld op met zijn iconische schild.