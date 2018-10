Met haar eerste hoofdrol oogst Lady Gaga niets dan lof. De Nederlandse pers prijst A Star is Born zowel voor haar vertolking van opkomend zangtalent Ally als dat van tegenspeler Bradley Cooper, die hier tevens zijn regiedebuut maakt.

Volkskrant - vier sterren

"Het is een grandioze vondst. Lady Gaga mag wereldberoemd zijn, maar Lady Gaga zónder make-up en met normaal haar is bijna een vreemde. Een nieuw gezicht, waar je als filmkijker nog van alles op kunt projecteren. Ze oogt onvervalst als onzekere serveerster met onvervulde zangambities. Maar als die innemende Ally dan eenmaal het concertpodium bestijgt, eerst nog wat schuw, later als geknede popgodin, ontwaren we het volle castingwonder van A Star is Born."

Telegraaf - vier sterren

"Als Ally’s ster stijgt en Jacksons carrière in het slop raakt door drank, drugs en gehoorverlies, wordt de toon van de film soms wel erg melodramatisch. Toch blijft het ook dan plezierig kijken naar dit energieke glittersprookje met een schaduwrandje, vooral dankzij de energieke regie en de twee hartveroverende hoofdrolspelers."

NRC - vier sterren

"De vierde versie van het klassieke verhaal over de tumultueuze liefde tussen een opkomende en neergaande ster maakt onomstotelijk duidelijk dat Bradley Cooper kan zingen en Lady Gaga kan acteren. Het regiedebuut van acteur Cooper toont bovendien aan dat hij een prima regisseur is. Door alle scherpe stijlkeuzes van Cooper is het ingebakken melodrama van A Star is Born in deze versie niet kitscherig maar juist extra indringend. Het zorgt voor een diep gevoel van melancholie."

AD - vier sterren

"Net als in de vorige films ligt het melodrama voortdurend op de loer. Maar dat hindert totaal niet in deze film vol grote gebaren en heftige liefdesduetten op en buiten het podium. De grote vraag was of Lady Gaga zich voor de camera kan handhaven. Zij maakt het helemaal waar. Ze acteert en zingt de sterren van de hemel met haar eerste grote filmrol. Een Oscarnominatie is wel het minste wat ze kan verwachten."

Trouw - drie sterren

"Fascinerend middelpunt is en blijft Lady Gaga die zoals vele zangidolen voor haar - denk aan Elvis, maar ook aan de deze week overleden Charles Aznavour - moeiteloos charmeert als hoofdrolspeler in een film. Dat ze als Allie aanvankelijk niet gelooft dat ze het kan, zingen op zo'n groot podium, moet je wel voor lief nemen."