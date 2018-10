Netflix gaat een nieuwe serie of film ontwikkelen die gebaseerd is op de bekende boekenserie The Chronicles of Narnia van C.S. Lewis. De streamingdienst heeft de rechten van alle zeven fantasyboeken in handen gekregen.

De Narnia-boeken kwamen tussen 1950 en 1956 uit en zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen keer over de toonbank gegaan. De serie is in meer dan 47 verschillende talen verschenen.

Het is niet de eerste keer dat The Chronicles of Narnia worden verfilmd. Zo verschenen in 2005 en 2008 uit de stal van Disney de films The Lion, the Witch and the Wardrobe en Prince Caspian.

Het derde deel, The Voyage of the Dawn Treader, werd gemaakt door 20th Century Fox en verscheen in 2010. Al jaren zijn er plannen voor een vierde film, maar de productie daarvan komt nauwelijks van de grond.

Wat Netflix precies van plan is met de Narnia-rechten, wordt later duidelijk.