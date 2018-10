Regisseur Ben Sombogaart werkt aan een film over de dodenmarsen in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Schrijver Chris Westendorp (bekend van Penoza en Dorsvloer vol confetti) neemt het werk als scenarioschrijver op zich.

Als voorlopige titel heeft de film Gevangen meegekregen. IJswater Films neemt de productie van het project voor zijn rekening.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog dwongen de nazi's veel gevangenen in werk- en concentratiekampen tot een dodenmars. De Duitsers wilden deels de sporen van de gruwelen in de kampen uitwissen door de uitgeputte gevangen te dwingen zich te verplaatsen. Het was vaak onduidelijk waar ze precies heen liepen, maar door de slechte leefomstandigheden en het ontbreken van goed voedsel en water kostten deze marsen naar schatting een kwart miljoen gevangenen het leven.

Gevangen volgt een aantal Nederlandse vrouwen die mee moeten op dodenmars. Het zou de tweede film zijn die Sombogaart over de Tweede Wereldoorlog maakt; eerder regisseerde hij ook De Tweeling, de laatste Nederlandse speelfilm die een Oscar-nominatie ontving.

Deze week ging Rafaël ​van de regisseur in première. Het drama vertelt het waargebeurde verhaal van een Tunesische man die na de Arabische Lente niet met zijn zwangere Nederlandse vrouw mee mag naar Europa en daarom besluit de helse overtocht naar Europa te maken. De film is vanaf 11 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.