Michelle Williams gaat een hoofdrol spelen in de nieuwe speelfilm The Challenger. Zij vertolkt de rol van Christa McAuliffe, de docent die in januari 1986 aan boord ging van de spaceshuttle Challenger.

De spaceshuttle explodeerde kort na de lancering vanaf Cape Canaveral in Florida. De beelden van de explosie schokten de wereld.

Vooral de dood van McAuliffe, een highschooldocent die was uitverkoren om mee de ruimte in te gaan, maakte diepe indruk. De docent uit New Hampshire kreeg na de ramp postuum een Medal of Honor toegekend.

De film wordt geregisseerd door Martin Zandvliet (Land of Mine). De opnames voor de film beginnen volgend jaar.

Williams is momenteel te zien in de film Venom, gebaseerd op het gelijknamige personage uit de strips van Marvel Comics. Venom wordt gespeeld door Tom Hardy.