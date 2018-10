Volgens Variety gaat de nieuwe versie van Charlie's Angels over de volgende generatie Angels die werken voor de mysterieuze Charlie. Cameron Diaz, Lucy Liu en Drew Barrymore kropen voor de bioscoopfilm van 2003 in de huid van een Angel.

De 22-jarige Centineo is momenteel te zien in To All the Boys I’ve Loved Before en Sierra Burgess Is A Loser op Netflix. De reboot van Charlie's Angels verschijnt in september 2019 in de bioscopen.