Hoofdrol voor Ansel Elgort in nieuwe West Side Story van Steven Spielberg

De 24-jarige Elgort, bekend van The Fault in Our Stars en recent nog Baby Driver, weet nog niet wie 'zijn' Maria zal spelen. De opnames van de film beginnen volgens Variety in de zomer van 2019.

West Side Story vertelt over twee jonge mensen uit rivaliserende gangs, Tony en Maria, die verliefd op elkaar worden. De musical, die in 1957 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway, ontving destijds zes Tony-nominaties. De film die in 1961 volgde, waarin Richard Beymer de hoofdrol speelde, won tien Oscars.

De casting voor de film zou al maandenlang duren: de producenten zouden inmiddels duizenden acteurs en dansers hebben gezien voor een rol in de nieuwe West Side Story.