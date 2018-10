Lone van Roosendaal gaat rol spelen in Goede Tijden, Slechte Tijden

Voor Goede Tijden, Slechte Tijden is het toevoegen van de twee actrices een welkome aanvulling. Eerder maakte onder anderen Stijn Franssen bekend de serie te verlaten. Het is niet bekend hoelang Van Roosendaal en Van Eer te zien zullen zijn in de soapserie, meldt RTL Boulevard.

Van Roosendaal en Van Eer maakten niet eerder hun opwachting in GTST. De 49-jarige Van Roosendaal speelde eerder wel in series als Voetbalvrouwen en Verliefd op Ibiza.

De 21-jarige Van Eer is vooral bekend van haar rol in SpangaS. Ook is ze sinds dit jaar te zien in de serie KLEM.