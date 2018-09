Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Films

Jeffrey Wright (Westworld, The Hunger Games) zoekt de grens van de beschaving op in de thriller Hold the Dark. In het onherbergzame Alaska jaagt hij op een roedel wolven, die achter de verdwijning van een paar kinderen zit. Het desolate landschap, en de constante strijd tegen de woeste natuur blijken rare dingen met een mens te doen. Hold the dark is een verfilming van het boek Toen kwamen de wolven, van Jeremy Saulnier.

De Nederlandse inbreng op Netflix is deze week Tonio, met Pierre Bokma en Rifka Lodeizen. De film, naar het autobiografische boek van A.F.Th. van der Heijden, vertelt het verhaal van Adri en Mirjam. Zij verliezen hun enige kind Tonio na een noodlottig ongeval en proberen zijn laatste levensdagen te reconstrueren. De verfilming won in 2017 een Gouden Kalf voor beste montage.

In The 9th life of Louis Drax overleeft een kleine jongen op wonderbaarlijke wijze de bizarste ongevallen. Dokter Allan Pascal (Jamie Dornan) onderzoekt zijn jonge patiënt en trekt de conclusie dat er iets paranormaals aan de hand is. De film is geregisseerd door Alexandre Aja, bekend van onder meer The hills have eyes en Horns. Naast de Fifty Shades of Grey-ster, spelen ook Sarah Gadon (Alias Grace) en Aaron Paul (Breaking Bad) grote rollen.

Series

De belangrijkste release deze week is de comedyserie The Good Place. De oervervelende Eleanor (Kristen Bell) is per abuis in de hemel (The Good Place) terechtgekomen en probeert uit alle macht haar nare karakter te verhullen. Als de vriendelijke engel Michael (Ted Danson) ontdekt wie ze werkelijk is, krijgt ze waarschijnlijk een enkeltje richting The Bad Place. Elke vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering van het derde seizoen van The Good Place. Als je de heerlijke comedy nog niet kent, heb je wat in te halen.

De strubbelingen van een (verdacht modern) vikingdorp gaan door in het tweede seizoen van Norsemen. Deze comedyserie is afkomstig uit Noorwegen en is daar ontzettend populair. Het eerste seizoen trok regelmatig een miljoen kijkers, op een bevolking van vijf miljoen. Hoewel de noormannen uit het jaar 790 na Christus er woest uitzien, lijken hun problemen verdacht veel op die van ons.

In het mysterieuze drama Somewhere Between pleegt Paula Patton (Hitch, Mission Impossible) zelfmoord, nadat haar dochter levenloos in een meer wordt gevonden. Tot haar grote verbazing wordt ze een week vóór de verdwijning van haar dochter wakker. Samen met detective Devon Sawa (Nikita) probeert ze de moord op haar kind te voorkomen. Toevallig werd deze week de releasedatum van horrorfilm Happy Death Day 2 bekend, waarin de tijd vergelijkbare stunts uithaalt.

Documentaire

Voor foodies breken er mooie tijden aan. Het vijfde seizoen van Chef's Table staat klaar; een must voor elke gourmand.

Jack Whitehall trekt in de reisdocu Travels with My Father met zijn vader door Zuidoost-Azië. Het duo zoekt toeristische pleisterplaatsen op en komt in de vreemdste situaties terecht. Als je geniet van Beter laat dan nooit op RTL 4, dan is deze serie een aanrader.

Nu september er bijna op zit, kijken we alvast vooruit naar wat oktober ons te bieden heeft. De komende twee weken zien er alvast veelbelovend uit voor Netflix-abonnees.