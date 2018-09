Michiel Huisman hoopt op rol in 'oer-Hollandse film'

"Het lijkt me te gek, maar het staat nu niet bovenaan mijn wensenlijst", zei de acteur in RTL Late Night. Degene die hem wil overhalen, moet wel met iets "unieks" komen. "Iets oer-Hollands, wat alleen in Nederland kan."

In Nederland was de 37-jarige Huisman onder meer te zien in de films Suzy Q, Phileine zegt sorry en Zwartboek. In het buitenland maakte hij zijn opwachting in series als Nashville, Orphan Black, Treme en Game of Thrones. Hij wilde niet vertellen of hij ook in het laatste seizoen van Game of Thrones weer te zien is. "Ik mag het niet vertellen. Ik weet het niet."

Huisman is vanaf 12 oktober ook te zien in de Netflix-serie The Haunting of Hill House. "Het gaat heel goed en ik ben heel blij met waar ik ben, maar je doelen reiken steeds verder."