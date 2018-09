Bruce Dern vervangt overleden vriend Burt Reynolds in Tarantino-film

Reynolds wilde met de rol van rancheigenaar George Spahn zijn derde comeback maken. In juni was hij nog wel bij de eerste repetitie samen met onder anderen Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie en Kurt Russell, die allemaal een rol in de nieuwe Tarantino-film spelen.

Omdat de opnames nog niet zijn begonnen kan de 82-jarige Dern, een goede vriend van Reynolds, nog makkelijk instappen. Once Upon a Time in Hollywood moet in juli 2019 in de bioscoop verschijnen.

Reynolds overleed op 6 september op 82-jarige leeftijd na een hartinfarct.