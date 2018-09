Monique van de Ven ontvangt Gouden Kalf op NFF

Van de Ven heeft zowel nationaal als internationaal gezien veel bijgedragen aan de Nederlandse filmcultuur, stelt het bestuur van het NFF donderdagavond.

"Monique van de Ven is sinds het begin van haar carrière een echte bruggenbouwer in de sector. Ze wist moeiteloos van film naar tv te schakelen en heeft met de grootste Nederlandse filmmakers en acteurs gewerkt", aldus het NFF-bestuur.

"Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden. Dat is voor ons reden haar te roemen met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur."

Van de Ven is voornamelijk bekend door haar hoofdrol in Turks Fruit, maar speelde ook in Zomerhitte, De Schorpioen en Spangen. De actrice ontving twee keer eerder een Gouden Kalf. In 1985 voor haar hele oeuvre en tien jaar later voor haar rol in de film Romeo.