Geestelijk vader Pieter Post (85) overleden

De bedenker van de animatieserie stierf op 20 september en werd woensdag begraven, meldt de lokale krant Ilkley Gazette uit zijn woonplaats donderdag.

De kinderserie Pieter Post, gemaakt met poppen in stopmotion-animatie, was in ons land voor het eerst te zien bij de NCRV in 1983. De reeks gaat over een postbode die samen met zijn kat Smoes brieven en pakketjes in zijn dorpje Groenbeek bezorgt en daarbij vaak wordt afgeleid door problemen van dorpsgenoten.

In navolging van de populaire serie, verscheen er in 2014 een bioscoopfilm. Voor Pieter Post: De film maakte de oorspronkelijke stopmotion-animatie plaats voor moderne computeranimatie. Nieuwslezer Jan de Hoop verzorgde de stem van de hoofdpersoon, die in de televisiereeks werd ingesproken door Marnix Kappers.

Naast Pieter Post schreef Cunliffe ook mee aan de kinderserie Rosie & Jim. Daarnaast bracht hij poëzie en kinderboeken uit.