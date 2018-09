Mindy Kaling ziet meer gendergelijkheid in Hollywood

"Ik zie grote veranderingen", zegt de 39-jarige actrice en producente tegen Variety.

Kaling merkt het bijvoorbeeld bij castings, waarbij eerder altijd gehamerd moest worden op een diverse cast. "Nu hoef je mensen niet meer te overtuigen. Ik weet niet of dat komt omdat ze bang zijn om publiekelijk af te gaan. Maar wat het ook is: het werkt."

Kaling, die onder meer te zien was in de Amerikaanse versie van The Office en in The Mindy Project, had er niet altijd vertrouwen in dat er op korte termijn meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou komen. "Neem bijvoorbeeld gelijke salarissen. Ik had niet verwacht dat er op dat gebied snel iets bereikt zou worden, maar dat lijkt nu wel zo te zijn. Ik krijg straks misschien evenveel betaald als een witte mannelijke showrunner die hetzelfde aantal series heeft gemaakt als ik."

In het voorjaar werd bekend dat Claire Foy voor haar rol in The Crown minder betaald kreeg dan haar tegenspeler Matt Smith. Dat werd later rechtgetrokken.

Begin dit jaar vertelde actrice Jessica Chastain al dat ze haar collega Octavia Spencer een hoger salaris had bezorgd voor een film waarin ze beiden speelden. Dit gebeurde nadat Spencer haar had verteld dat donkere actrices altijd minder betaald krijgen dan hun collega's met een lichte huidskleur.