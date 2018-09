Tweede reeks Making a Murderer vanaf 19 oktober op Netflix

Filmmakers Laura Ricciardi en Moira Demos reisden voor deel twee opnieuw af naar het Middenwesten van de VS om te praten met Steven Avery en zijn neef Brendan Dassey. Zij zitten beiden vast voor de moord op Teresa Halbach.

Het eerste deel, dat eind 2015 op Netflix verscheen, draaide om de rechtszaak en het onderzoek naar de moord op Halbach. In de tweede reeks wordt gekeken naar de levens van Avery en Dassey na hun veroordeling en de impact die de zaak op de twee heeft gehad.

"Voortbordurend op deel één hebben we in deel twee verslag gedaan van de ervaringen van de veroordeelden: twee mannen die allebei levenslang vastzitten voor misdaden waarvan zij beweren die niet te hebben gepleegd", zeggen de makers van de serie in een verklaring. "We zijn blij dat we deze nieuwe fase in de zaak met kijkers kunnen delen."

Eind vorig jaar was er voor Dassey nog kort de hoop dat hij zou vrijkomen. Een hof van beroep besliste echter dat hij op zestienjarige leeftijd wel degelijk een vrijwillige en geldige bekentenis had afgelegd in de zaak. Velen twijfelen aan de schuld van zowel Dassey als Avery.