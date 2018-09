Bradley Cooper en Lady Gaga 'vrienden voor het leven' na filmopnames

"Ik heb een vriend voor het leven gemaakt", vertelt Cooper maandag tijdens de première van de film die vanaf volgende week in Nederland te zien is. Hij speelt een hoofdrol in de film en regisseert deze ook.

"Hoe geweldig de opnames ook waren, ik denk dat ik de relatie die ik met haar heb opgebouwd voor altijd zal koesteren. Ik heb geluk gehad dat ik met haar heb mogen werken."

De Poker Face-zangeres koestert dezelfde gevoelens voor haar tegenspeler en regisseur. "Hij is een geweldige persoon, maar hij is ook een spectaculaire filmmaker, liedjesschrijver en zanger", vindt Lady Gaga. "Ik stond echt versteld toen ik zijn stem hoorde. Het was een eer om hem tijdens de opnames te zien ontpoppen tot muzikant."

Zangeres kon haar tegenspeler goed vertrouwen

De vriendschap die het duo heeft opgebouwd is ook terug te zien in de film die draait om een beginnende zangeres (gespeeld door Lady Gaga) die wordt ontdekt door een inmiddels bekende artiest (rol van Cooper). Het is een nieuwe versie van eerder gemaakte producties uit 1937, 1954 en 1976.

"In de film zegt Bradleys personage tegen mij: het enige wat je hoeft te doen, is mij vertrouwen", voegt de artiest toe, die eerder acteerde in onder meer American Horror Story. "Ik vertrouwde hem ook de hele tijd. Hij heeft dingen uit mij gehaald waarvan ik niets eens wist dat ik ze had."