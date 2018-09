Mr. Bean-acteur vindt opnemen van films 'vreselijk'

In gesprek met Het Parool laat Atkinson weten dat hij het filmmaakproces "vreselijk" vindt. "Het levert mij te veel stress op, zeker nu ik ouder ben. Op de set ben ik heel introvert."

Vaak zit de 63-jarige acteur "stil in een hoekje te denken" hoe de scènes nog beter zouden kunnen worden. "Voor mijn omgeving ben ik niet bepaald gezellig. Ik ben een saaie piet die op dat moment in zijn eigen wereld verkeert. Ik denk dan na over een betere camerapositie of vraag me af of een scène niet langer moet duren. Ik ben een perfectionist die nooit tevreden is. Daarom kijk ik ook niet graag naar mijn eigen speelfilms."

Ook tijdens de opnames van Mr. Bean, die liepen van 1990 tot 1995, ervoer de acteur dit gevoel al. "Eigenlijk voel ik mij in het theater veel beter op mijn gemak. Ook al zitten er honderden mensen naar je te kijken. Komt dan iets niet goed uit de verf, dan heb ik altijd de volgende avond om het beter te doen."