Martin Koolhoven vindt scheiding filmhuis- en mainstreamfilms kunstmatig

"Die scheiding tussen filmhuis en mainstream is ook heel kunstmatig. Duitse, Franse of Deense publieksfilms, die nota bene in eigen land hits waren, draaien in de rest van de wereld in filmhuizen", zegt de 49-jarige Koolhoven in een interview in de VPRO Gids.

"Alleen maar omdat ze in een andere taal zijn, terwijl ze in eigen land tussen de Hollywood-films geprogrammeerd stonden. Mensen houden van veel meer films dan ze denken."

Om die laatste bewering kracht bij te zetten, licht Koolhoven vanaf 5 oktober in zijn nieuwe televisieprogramma De Kijk van Koolhoven de onderwerpen en genres spaghettiwestern, water en boten, eurohorror, post-apocalyptische film, film noir en erotica toe.

'Ik probeer te laten zien dat er meer is'

"Ik beleef heel erg veel plezier aan het lullen over film, dat vind ik te gek. Maar dat komt ook omdat ik ontzettend houd van kijken naar films. En uiteindelijk van films maken", aldus Koolhoven.

"Het is niet alleen maar obscuur, in de aflevering over water komt Jaws gewoon voorbij. Maar ja, er zit ook een Spaanse film bij die je niet kent: ik probeer te laten zien dat er meer is dan alleen het heel kleine segment dat populair is op dit moment."

Voor de serie heeft Koolhoven ook geprobeerd een balans te vinden tussen bekende en minder bekende films. "In de uitzending over erotica heb ik het bijvoorbeeld over Amarcord van Fellini. Dat is echt arthouse. Daar zit een geweldige scène in met een sigarettenverkoopster met enorme borsten: ik denk dat ik negen was toen ik die voor het eerst zag - ik wist gelijk dat ik heteroseksueel was - en dat is me altijd bijgebleven."

"Ik weet zeker dat mensen die normaal alleen naar Hollywood-films kijken zo'n scène in die context ook leuk gaan vinden."