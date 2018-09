Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Films

Netflix pakt deze week vooral enorm uit op filmgebied. De grootste nieuwe release van de week is Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Meningen onder de fans waren nogal verdeeld over dit achtste deel. Des te meer reden om ‘m nog eens te kijken om er een eigen oordeel over te vormen.

Het drama Fences leverde Denzel Washington vorig jaar zijn zevende Oscarnominatie voor Beste Acteur op, plus zijn eerste nominatie als Producent voor Beste Film. Het was echter zijn tegenspeler Viola Davis die in de prijzen viel met de Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol.

Voor de horrorliefhebbers is er daarnaast ook Rings, het meest recente vervolg op de moderne klassieker The Ring, die ook nog steeds op Netflix te zien is.

Series

De grootste nieuwe serie van deze week is Maniac, met Emma Stone en Jonah Hill in de hoofdrollen. Zij doen ieder om hun eigen redenen mee aan een medisch experiment. Justin Theroux speelt een geheimzinnige dokter die beweert pillen te hebben ontwikkeld die alle geestesziekten als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Het loopt echter helemaal anders dan gepland. Een extra reden om deze serie te kijken is dat regisseur Cary Joji Fukunaga deze week uitgeroepen is als regisseur van de 25e James Bond-film. Hij maakte eerder onder meer het eerste seizoen van True Detective.

De andere nieuwe serie is de komedie The Good Cop, waarin zanger Josh Groban een rechercheur speelt, terwijl Tony Danza (bekend van Who's The Boss) te zien is als zijn bemoeizuchtige vader.

Documentaire

Op gebied van documentaires is er maar één nieuwe release maar dat is dan ook meteen een hele grote: Quincy gaat in op het leven van Quincy Jones, misschien wel de meest succesvolle muziekproducent aller tijden. Hij produceerde Michael Jackson's succesalbums Off The Wall, Thriller en Bad, en werkte daarnaast ook nog voor onder meer Frank Sinatra, Ray Charles en Donna Summer. Deze documentaire gaat niet alleen in op de hoogtepunten van zijn carrière, maar laat ook zien wie de man achter al die beroemde muziek is.