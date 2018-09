Daan Schuurmans en Nasrdin Dchar spelen in serie Mocro Maffia

Dat heeft RTL vrijdag bekendgemaakt. Daarnaast spelen ook Mandela Wee Wee, Anniek Pheifer, Charlie Chan Dagelet en rapper Sevn Alias in de serie. Sevn Alias maakt zijn acteerdebuut.

Mocro Maffia gaat over de opkomst van een nieuwe generatie criminelen in de Amsterdamse onderwereld en is deels gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver.

Acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi namen het initiatief tot de ontwikkeling van de serie.

De achtdelige serie wordt geregisseerd door Bobby Boermans en Giancarlo Sanchez en is vanaf 11 oktober in zijn geheel op Videoland te zien. Of de serie later ook door RTL wordt uitgezonden, is nog niet bekend.