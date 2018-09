Actrice Sjoukje Hooymaayer (78) overleden

"Zij voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen", zegt theaterproducent Hans Cornelissen, die in Zeg 'ns Aaa haar zoon Gert-Jan speelde, en het nieuws namens haar familie bekendmaakt. "Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen."

In april van dit jaar werd bekend dat Hooymaayer eierstokkanker had. Tien dagen na deze bekendmaking, vertelde Hooymaayer af te zien van verdere behandeling.

De actrice, bij het grote publiek vooral bekend door haar rol als dokter Lydie van der Ploeg in Zeg 'ns Aaa, maakte na een afwezigheid van twaalf jaar haar rentree op de Nederlandse podia met haar vertolking van de rol van Mrs. Higgins in de musicalproductie.

Altijd een druk iemand

Hooymayer speelde nog vijf keer in de musical voor ze stopte met haar rol. Ze vertelde dat haar ziekte haar erg moe maakte. "Ik ben altijd een druk iemand geweest. Ik had altijd wat omhanden. Werken, een huishouden draaien, tuinieren, moeder zijn voor mijn prachtige kinderen. Ik draaide mijn hand er niet voor om. Ik vond het heerlijk. Maar dat gaat niet meer."

Na My Fair Lady heeft Hooymaayer "zo veel mogelijk genoten", vertelt Cornelissen in gesprek met NU.nl. "Ze heeft geprobeerd te genieten van de dingen die er zijn, zo is ze met haar kinderen op vakantie geweest naar Italië."

De theaterproducent noemt het "moedig en bijzonder" dat Hooymaayer zo open is geweest over haar ziekte naar het publiek toe. "Ze heeft erover verteld in onder meer De Volkskrant en Pauw. Daarop heeft ze veel fijne reacties van het publiek gekregen. Dat deed haar goed."

Alles gedaan, alles gezien

In juli dit jaar vertelde de actrice aan tafel bij Jeroen Pauw over haar besluit van behandeling af te zien. "Ik heb alles gedaan, heb alles gezien. Ik ben een dankbaar mens, echt waar. Ik heb een prachtige carrière gehad. Ik heb ik weet niet hoeveel mensen iets moois mogen geven. Wat moet ik dan nog meer willen?"

Haar afscheid had ze tot in de puntjes voorbereid, maakte ze duidelijk aan Story. "Ik ben bij de notaris geweest. Maar dat heb ik puur voor mijn kinderen gedaan. Ik wil er zeker van zijn dat ze straks, na mijn dood, niet elkaar aan de haren plukkend door de kamer rollen", grapte ze in het blad. "Ook over mijn begrafenis heb ik nagedacht. Alles is geregeld."

Haar kinderen verzorgden de Nederlandse actrice op haar ziekbed. Haar man, met wie ze vijftig jaar samen was, overleed drie jaar geleden. De begrafenis vindt aanstaande woensdag plaats in besloten kring.