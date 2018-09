Robert Redford (82) noemt praten over pensioen 'vergissing'

"Ik denk dat het een vergissing was om te zeggen dat ik met pensioen ga, want dat weet je nooit", zei de acteur tegen People tijdens de première van de film The Old Man & the Gun in New York.

Redford vindt achteraf dat het niet goed was om te beweren dat zijn rol in de misdaadkomedie zijn laatste is. "Ik had dat niet moeten zeggen, want het leidde de aandacht van de film af."

Of Redford toch nog doorgaat met acteren is niet bekend, maar hij heeft wel plannen om als regisseur en producer actief te blijven in de filmwereld.