'Disney-CEO wil niet meer elk jaar een nieuwe Star Wars-film'

"Ik heb besloten om ieder jaar een film uit te brengen", zegt Iger in gesprek met The Hollywood Reporter. "Terugkijkend kun je zeggen dat ik een fout heb gemaakt door te snel te veel materiaal naar buiten te brengen."

De tegenvallende bezoekersaantallen en inkomsten van Solo: A Star Wars Story worden deels gewijd aan verzadiging onder de fans. De film kwam afgelopen mei uit en was een van de slechtst verdienende Star Wars-films.

Hoewel The Last Jedi in december 2017 nog ruim 600 miljoen euro opleverde, was dat wel ruim 250 miljoen euro minder dan The Force Awakens in 2015. De laatstgenoemde film was de eerste Star Wars-film die uitkwam sinds Revenge of the Sith in 2005 en bedenker George Lucas zijn filmbedrijf verkocht aan Disney.

De CEO van Disney zegt dat er niet meer ieder jaar een film zal worden uitgebracht, zoals in eerste instantie de planning was. "We gaan echter nog wel door met het ontwikkelen van nieuwe verhaallijnen. We gaan alleen voorzichtiger om met de hoeveelheid en de planning."

Regisseur J.J. Abrams, die The Force Awakens regisseerde en deels schreef, is al bezig met het filmen voor het negende deel van de saga. Die film komt volgens Iger gewoon volgens planning uit in december 2019.