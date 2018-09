Jordan Peele gaat The Twilight Zone presenteren

De serie was voor het eerst te zien tussen 1959 en 1964 en bestond uit een reeks spannende verhalen uit verschillende genres. De afleveringen hadden meestal een morele boodschap. Het programma werd bedacht door Rod Serling, die het destijds ook aan elkaar praatte.

Afgelopen zomer zei Peele nog dat hij had getwijfeld over het produceren van een nieuwe versie van de serie, omdat de lat zo hoog lag.

"Wat de doorslag gaf, was dat het ons een kans zou geven om Serlings missie voort te zetten", zei de filmregisseur in een interview met Variety.

"Als we het met respect jegens hem maken, kunnen we een show neerzetten die nodig is op dit moment. Want de serie is altijd een programma geweest dat ons naar onszelf doet kijken en dat de samenleving een spiegel voorhoudt."

De nieuwe The Twilight Zone gaat in de VS komende winter van start. Of de serie ook in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.