Veiling jasje Star Wars-karakter Han Solo mislukt na te lage opbrengst

Het blauw-grijze jasje moest tussen de 500.000 en 1 miljoen pond (556.000 tot 1,1 miljoen euro) opleveren, maar het hoogste bod kwam tot 450.000 pond (507.000 euro).

Het door Harrison Ford gespeelde personage droeg het iconische kledingstuk in Star Wars: The Empire Strikes Back. Het jasje was een van de ruim zeshonderd voorwerpen uit zo'n 150 films en televisieseries die bij veilinghuis Prop Store onder de hamer gingen.

Andere Star Wars-items waren onder meer Anakin Skywalker's lightsaber uit de film Revenge of the Sith, die voor 110.000 pond verkocht werd.

Het duurste item op de veiling was een hoed die Harrison Ford droeg als Indiana Jones in Raiders of the Lost Ark. Deze ging voor 320.000 pond van de hand. Een door Michael J. Fox in Back to the Future Part II gebruikt hoverboard wisselde voor 30.000 pond van eigenaar.