Hoofdrolspeler Kristen Bell bevestigt terugkeer serie Veronica Mars

"Breaking news! We zijn officieel weer aan het werk! Een nieuwe reeks van Veronica Mars komt eraan", schrijft Bell op Instagram bij een video. De serie keert in 2019 terug op de zender Hulu.

De serie Veronica Mars, die de grote doorbraak voor Bell betekende, werd uitgezonden tussen 2004 en 2008. Vanwege tegenvallende kijkcijfers werd de stekker na drie seizoenen uit de serie getrokken. De fans bleven jarenlang om een vervolg smeken. In 2014 volgde nog wel een film.

Bell speelde in Couples Retreat, Burlesque en momenteel is ze te zien in The Good Place. Ook is ze te horen als stem van Anna in de film Frozen en is ze de voice-over van Gossip Girl.