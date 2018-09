Actrice Andie MacDowell speelt rol in thriller Ready Or Not

Ready or Not draait om de trouwerij van Weaving, die op de avond van haar trouwerij door de familie van haar man wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een eeuwenoude traditie. Dit uitstapje verandert echter in een dodelijk spel waarbij iedereen moet vechten om te overleven.

De regie van de film is in handen van Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett en Chad Villella, schrijft Deadline. Het is de bedoeling dat de opnames van Ready Or Not dit najaar van start gaan.

MacDowell speelde eerder in films als Footlose en Jane By Design. Voor haar rollen in Sex, Lies and Videotape, Green Card en Four Weddings and a Funeral ontving de Amerikaanse Golden Globe-nominaties.