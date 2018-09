True Detective-regisseur Cary Fukunaga maakt nieuwe James Bond-film

Fukunaga vervangt regisseur Danny Boyle, die van het project werd gehaald wegens "creatieve onenigheid''. Geruchten gingen dat Boyle een andere richting zag voor Bond dan hoofdrolspeler Daniel Craig. Die geruchten zijn echter nooit bevestigd.

De opnames van de James Bond-film, de opvolger van megahit Spectre, zouden in december van start gaan. Het is onduidelijk of de nieuwe regisseur zich ook aan dit draaischema zal houden.

De nieuwste James Bond-film zou de laatste zijn voor Craig, die de rol hierna vijf keer heeft gespeeld. Zijn opvolger is nog niet bekendgemaakt, al wordt al langer gepleit voor een eerste donkere James Bond, of een vrouwelijke James Bond.

Fukunaga heeft aan verschillende films en series meegewerkt. Zo produceerde hij True Detective, waar hij in 2014 een Emmy voor won. De serie werd ook vier keer genomineerd voor een Golden Globe. Verder schreef hij het script voor It en maakte hij Beasts of No Nation en Jane Eyre. Laatstgenoemde film werd genomineerd voor een Oscar en een BAFTA Award.