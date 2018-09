Black Panther-regisseur Ryan Coogler werkt aan vervolg op Space Jam

Al jaren gaan er geruchten over een vervolg op de oorspronkelijke film uit 1996, waarin basketballer Michael Jordan (foto) samen met de Looney Tunes-personages de hoofdrol speelde, maar volgens The Hollywood Reporter is nu eindelijk de kogel door de kerk.

De opnames van de Warner Bros-film zouden gepland staan voor 2019, buiten het seizoen van de National Basketball Association (NBA). Het is voor het eerst dat basketballer LeBron James een hoofdrol speelt in een film. Eerder speelde hij een bijrol in Amy Schumer's Trainwreck.

De basketballer is enthousiast over de samenwerking met de Black Panther-regisseur. "Toen ik opgroeide, waren er geen zwarte superhelden. Ryan kan dat nu wel overbrengen aan kinderen, dat is echt geweldig."

Er werden de afgelopen jaren meerdere schrijvers en regisseurs gelinkt aan het vervolg op Space Jam. Vaak werd The Fast and the Furious-regisseur Justin Lin genoemd.