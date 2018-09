Zangeres Maan de Steenwinkel maakt speelfilmdebuut

Naast De Steenwinkel, die in 2016 The Voice of Holland won, spelen ook Sem Hulsmann (Kasper en de Kerstengelen), Narek Awanesan en Faye Kimmijser hoofdrollen in de film, maakt distributeur Independent Films woensdag bekend.

In De Club van Lelijke Kinderen moet de elfjarige Paul, een jongen met grote flaporen, plotseling mee op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten, omdat hij lelijk is. Op deze manier wil president Isimo het land opschonen.

Paul weet te ontsnappen en richt samen met een aantal andere kinderen De Club van Lelijke Kinderen op. Vanuit hun schuilplaats gaan ze de strijd aan met het regime van de president.

Jelka van Houten en Jeroen van Koningsbrugge hebben bijrollen en spelen de ouders van Paul. De opnames van De Club van Lelijke Kinderen staan gepland voor dit najaar. De film moet in oktober 2019 in de bioscopen te zien zijn.