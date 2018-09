Boek van voormalige FBI-directeur Comey bewerkt tot miniserie

Volgens Deadline is het nagenoeg zeker dat CBS de filmrechten van het boek A Higher Loyalty heeft bemachtigd.

Comey werd in mei 2017 door de Amerikaanse president Donald Trump ontslagen, nadat hij bijna vijf jaar de FBI had geleid. Volgens Trump functioneerde Comey niet goed.

Comey stelt dat hij werd ontslagen, omdat hij weigerde speciaal aanklager Robert Mueller te dwarsbomen in zijn onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Trump zou hierom hebben gevraagd.

Vreemde relatie met Trump

In zijn boek vertelt Comey openhartig over zijn jaren bij de FBI en zijn vreemde relatie met Trump, die onvoorwaardelijke loyaliteit vroeg.

Producent Alex Kurtzman (Star Trek, Now You See Me) gaat de serie ontwikkelen. Het is nog niet bekend wie in de serie gaan spelen.