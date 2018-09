Pharrell Williams wordt verteller in verfilming kerstverhaal The Grinch

In een trailer van de animatiefilm was al te zien hoe de gemene Grinch wordt gewekt door een wekker die continu het nummer Happy van Williams speelt.

Ook is bekendgemaakt dat rapper Tyler, the Creator muziek voor de film verzorgt. Zo maakt hij een nieuwe versie van het bestaande nummer You're a Mean One, een samenwerking met de componist van de soundtrack, Danny Elfman. Ook schrijft de rapper een nieuw nummer dat de titel I am the Grinch heeft gekregen.

In de originele, Amerikaanse versie wordt de stem van The Grinch ingesproken door acteur Benedict Cumberbatch (Sherlock). Carlo Boszhard verzorgt de stem in de Nederlandse versie. Universal Pictures International brengt de animatiefilm op 28 november uit in de Nederlandse bioscopen.

De vorige versie van The Grinch is een Amerikaanse film uit 2000. Hierin is Jim Carrey te zien als het groene monster dat probeert te voorkomen dat de dwergachtige bewoners van Whoville kerst kunnen vieren.