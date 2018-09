Tom Barman ontkent dat hij Matthias Schoenaerts succesvol heeft gemaakt

"Dat enkele acteurs uit Any Way the Wind Blows inmiddels bekend zijn, beschouw ik overigens niet als een pluim op míjn hoed: het is hun eigen verdienste", aldus de 46-jarige Barman (foto) in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

De Vlaamse artiest voelt meer waardering als iemand bijvoorbeeld een zin uit zijn film citeert.

"Wanneer mensen jaren later nog een catchphrase uit de film gebruiken. 'Hedde iet van Kiss bij?' of 'Hier zie, den Bolland is er ook.' Of: 'Een zicht op zee is maar een zicht op zee.' Dat is te vergelijken met mensen die een stuk tekst uit één van mijn songs citeren. Meer moet dat niet zijn, qua pluim op mijn hoed."

Naast Schoenaerts, die inmiddels is doorgebroken in Hollywood, zijn ook de destijds nog onbekende Belgische acteurs Sam Louwyck, Wine Dierickx, Ides Meire en Titus De Voogdt te zien in Any Way the Wind Blows. De film was het regiedebuut van Barman, die daarvoor al internationaal succes had als zanger van de band Deus.

'Ik heb geen zin om er al te veel over te lullen'

Any Way the Wind Blows werd kort geleden opgenomen in het Koninklijk Belgisch Filmarchief en werd daarvoor digitaal gerestaureerd.

"In 2003 was digitale kleurcorrectie nog piepjong en zo duur dat we het ons niet konden veroorloven. Dat het nu wel kon, is fantastisch. Kleurcorrectie is een zeer belangrijk aspect van een film, en extra belangrijk in Any Way the Wind Blows, omdat ik absoluut níét de grijze en grauwe kleuren wilde hebben die je zo vaak zag en ziet in Vlaamse plattelandsdrama's."

Barman is al enkele jaren bezig met zijn nieuwe film, die Drop Shot als werktitel heeft. "Maar ik moet hem nog maken hè, dus ik heb geen zin om er al veel over te lullen. (…) Het gaat goed, en daarmee is voor nu alles gezegd."